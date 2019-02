Dos aviones derribados: así se está encendiendo el conflicto entre la India y Pakistán (otra vez)

En la madrugada del lunes al martes varios cazas indios entraron en el espacio aéreo pakistaní en un claro gesto de desprecio a su soberanía nacional. A partir de aquí las versiones difieren: según Nueva Delhi, mataron a 300 insurgentes en campos de entrenamiento de grupos armados. Según Islamabad, los aviones tiraron su munición sobre un terreno vacío de la Cachemira pakistaní para escabullirse rápidamente, sin haber logrado sus objetivos. Pakistán, víctima del primer ataque indio serio desde 1971, dijo que respondería a la ofensa en sus propios términos.

In response to PAF strikes this morning as released by MoFA, IAF crossed LOC. PAF shot down two Indian aircrafts inside Pakistani airspace. One of the aircraft fell inside AJ&K while other fell inside IOK. One Indian pilot arrested by troops on ground while two in the area.