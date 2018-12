Internet es un gigantesco contenedor de basura donde lo único real son los anuncios

Aram Zucker-Scharff, actual director ingeniería y desarrollo en The Washington Post, acaba de lanzar un hilo sobre la realidad de la fiabilidad métrica de la red que ha consternado a muchos. Desde su punto de vida, si es cierto que llevamos toda la vida rodeados de Príncipes Nigerianos, probablemente hace una década no habríamos sido capaces de anticipar la complejidad de este timo ya plenamente asentado y del que dependen a día de hoy miles, millones de personas.

Aquí van, a modo de resumen, algunos de los puntos más destacados de su hilo:

The numbers are all fking fake, the metrics are bullshit, the agencies responsible for enforcing good practices are knowing bullshiters enforcing and profiting off all the fake numbers and none of the models make sense at scale of actual human users. https://t.co/sfmdrxGBNJ pic.twitter.com/thvicDEL29