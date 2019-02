En Siberia está cayendo nieve negra y sí, es tan siniestro como parece

Un apocalipsis medioambiental, una remota región siberiana, un acontecimiento en apariencia paranormal y Rusia. Pocos ingredientes auguran una historia tan alucinante como la que sigue: está cayendo nieve negra en la región del Kuzbass, una cuenca minera en el corazón de Siberia. ¿La razón? La extremada contaminación del aire.

Los hechos. Se hace eco The Guardian y también medios locales como The Moscow Times y The Siberian Times: Kiselyovsk lleva varios días cubierta por un manto de inquietante nieve negra. La ciudad funciona como epicentro de una impresionante cuenca minera repleta de explotaciones a cielo abierto. Al parecer, operan bajo laxas regulaciones medioambientales.

Los altos índices de contaminación se han entremezclado con las precipitaciones invernales. El resultado, nieve negra.

#Russia is a country of outstanding natural beauty and diversity. But the sheer lack of environmental regulations is a devastating effect for residents in #Kuzbass, where last night there was BLACK SNOW. pic.twitter.com/zMiEWBJbnh