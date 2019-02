India a Pakistán: "ya no te voy a dar más agua de mis ríos". Una escalada sin precedentes del conflicto

El pasado 14 de febrero Cachemira volvió a ser escenario de guerra: 42 soldados indios murieron en un atentado terrorista en el que varios suicidas detonaron bombas contra la Fuerza Central de Policía de Reserva, un cuerpo paramilitar. La autoría se la ha atribuido el grupo islamista Jaesh-e-Mohammad (JeM), cuyo objetivo es la separación de Cachemira de India, herida que lleva abierta décadas entre las dos regiones. Este último ataque ha sido el más cruento de los vividos en la zona en los últimos 30 años.

El contraataque de Delhi: desde el ataque el ejecutivo de Narendra Modi ha lanzado una serie de señales políticas y económicas para buscar el castigo de Pakistán, a quien consideran el culpable por acción u omisión del ataque. El presidente ha pedido a las autoridades locales y a los agentes internacionales que "aislen completamente" al país vecino.

Islamabad no se queda quieto: el primer ministro paquistaní, Imran Jan, ha respondido: devolverá cualquier ataque de la India contra su territorio con las armas. Un gesto pro militarización de la contienda, aunque han contrarrestado con otra señal diplomática: dicen que llevarán a cabo una investigación independiente sobre el ataque del JeM.

Un golpe seco: Nitin Jairan, Ministro de Transporte y Recursos Hídricos, ha hecho el anuncio ayer mismo. India va a cortar de golpe el suministro de los ríos a Pakistán. Según su tuit, India va a "desviar el flujo de los ríos del este del país para suministrar el agua a nuestra población de los estados de Jammu, Kashmir y Punjab".

Under the leadership of Hon'ble PM Sri @narendramodi ji, Our Govt. has decided to stop our share of water which used to flow to Pakistan. We will divert water from Eastern rivers and supply it to our people in Jammu and Kashmir and Punjab.