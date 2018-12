La pesadilla navideña de Gatwick es la evidencia de la que le espera a los aeropuertos con los drones

El caos de Londres-Gatwick en cifras: el miércoles por la noche el aeropuerto detecta uno o dos drones y se cierra por completo el flujo de entradas y salidas. Hasta 31.9 horas después, el viernes por la mañana, la actividad aérea no se reanuda y sólo para un número de vuelos limitado. Ocho horas después, el drone regresa y las autoridades vuelven a cerrar el aeropuerto.

After *32* hours of drone activity forced #gatwick to close, I maintain that we'll never know who did this or why.



What we do know is that the UKs response to this was fascinatingly inept https://t.co/Oh7sQFbeYW