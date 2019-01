¿Recuerdas lo que pagó Netflix por renovar Friends? Lo de The Office podría ser mucho peor

Es posible que The Office, aquel mockumentary de 2005 (en su versión norteamericana) que revolucionó el formato de la comedia serial, sea hoy en día más popular que lo que lo fue en sus días de emisión. Todo gracias a Netflix, quien mantiene las aventuras de Michael Scott y sus empleados de Dunder Mifflin a un click de distancia de nuevas audiencias y antiguos fans de la serie. Pero nada es para siempre, tampoco los megahits de streaming baratos.

NBCUniversal también quiere su trozo de tarta: la compañía tiene previsto lanzar su nuevo servicio de streaming en 2020. The Office es de NBC. Lógicamente, a NBC le interesa tener la serie en su plataforma, pero han dicho que, dependiendo del caso, no necesitarán la exclusividad. Como sabemos que Netflix no suele ser tímido a la hora de firmar cheques, y NBC ya ha dicho que está dispuesto a cederle derechos de emisión. ¿Por cuánto?

“Hemos infravalorado el precio de licencia nuestros productos en Internet”, dice Steve Burke, CEO de NBCUniversal. No son los únicos. El crecimiento de Netflix ha venido gracias a la incursión en su catálogo de obras de terceros que se lo vendían a un precio bastante modesto. “A fin de cuentas, es Internet”, suponemos que pensaban los estudios en 2009, “sólo lo van a ver cuatro gatos”. Burke sentenciaba: “¡si hubiéramos sabido cómo de popular iba a ser [The Office] antes de hacer el trato les hubiéramos pedido mucho más dinero por ella!”.

Más caro aún que lo de Friends: Netflix ha renovado la emisión de Friends por entre 80 y 100 millones de dólares sólo para poder mantenerla en 2019. Aunque la plataforma no ofrece cifras oficiales, las cifras del analista independiente Jumpshot pueden ser orientativas. Según ellos, Friends es el 4.19% del consumo total en la plataforma. The Office supone el 7.19%, el show más visto de entre todos los disponibles. Pero hay un motivo por el que es difícil que se ponga en 160 millones de dólares: Friends sí tenía más pretendientes, y The Office, de momento, no.

Ajeno y propio: la batalla, como ya hemos comentado alguna vez, va a estar en si el giro a productora independiente de Netflix va a estar a la altura. Según Jumpshot, sus 50 series más vistas suponen el 42% del total de visitas en la plataforma. De las 20 series top, 13 son de Disney, Fox, Warner o NBCUniversal. Todos con servicios de streaming propio anunciados. Es decir, que o les va a costar mucho más conservar los derechos de emisión de estas series, o directamente van a desaparecer.

The Office 2: si no puedes comprarlo, cópialo. Aún no tiene fecha de estreno, pero Netflix ya está produciendo Space Force, la nueva serie cómica de Greg Daniels (co-creador de The Office) protagonizada por Steve Carell (el protagonista de The Office) sobre la gente que trabaja en una oficina (ejem) de los servicios secretos.