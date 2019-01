¿Te ha plagiado un tuit la SGAE? Esta es la maraña legal sobre la que reposan tus derechos de autor

¿A quién pertenece un tuit? La pregunta puede parecer trivial, dado que la mayor parte de los usuarios vuelca ideas inconexas y fugaces sobre una plataforma que prioriza la conversación orgánica. Pero adquiere relevancia si alguien, pongamos el abogado de la SGAE, Pedro Letai, publica tuits de otros usuarios sin su permiso o atribución. Es exactamente lo que ha sucedido. O al menos de lo que se le acusa.

¿Qué pasa? Letai presentaba esta semana Las cosas que no pueden ser, un libro dedicado al noble ejercicio del aforismo en plena era de las redes sociales. Como tal, estaba plagado de frases fantásticas ("¿Para qué queremos a Dios si tenemos ibuprofeno, que perdona igual pero no juzga?")... Plagiadas (presuntamente) a tuiteros anónimos. Es el caso de @CaryGooper, cuya denuncia acumula hoy miles de retuits.

Pues veréis, amigos, os voy a contar una historia: me he topado con esta entrevista a un tal Pedro Letai sobre su libro de *aforismos* y me he quedado pensando "joder ¿de qué me suena esa frase?".

Ah, ya sé, la escribí yo con 23 años xDDD (sigue). pic.twitter.com/4BFQcLLt2P