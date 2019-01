Al intentar arreglar lo de su tatuaje mal escrito, Ariana Grande acaba de hacerlo mucho peor

Ariana Grande Butera lleva vendidos más de 1.5 millones de álbumes. Ariana Grande tiene 144 millones de seguidores en Instagram. Ariana tiene muchos millones de dólares y muchos amigos y trabajadores, algunos de ellos japoneses, que le llevan las redes sociales en el país nipón. Y aun así, se ha tatuado en la mano la palabra “barbacoa”.

La cantante quería tatuarse “7 rings” en honor a sus amigas y acabó mostrando públicamente a todos cómo tenía escrito en la palma “shichirin”, que es un tipo de barbacoa japonesa común muy pequeña. Según su explicación inicial, en cuanto vio que la gente estaba empezando a mofase, dijo que pararon la sesión de tatuaje eliminando algunos símbolos porque le estaba doliendo mucho. Al poco tiempo, el equipo de Grande borró el post, cosa que, como ya sabemos, no sirve de nada.

Bien, pues la diva acaba de “arreglar” el asunto. En una nueva storie de Instagram mostrando el tatuaje con una línea de kanjis más, escribió: “DEP pequeña barbacoa de carbón. Voy a echarte de menos”.

Como explica Kotaku, para corregir el kanji de la “shichirin”, 七輪,ha añadido 指, “dedo”. La idea era convertir 輪 en 指輪 y así sustituir “rueda/aro” en “anillo”. Pero como se ha separado gráficamente estos dos últimos kanjis en dos líneas distintas, una parte arriba a la derecha y la otra abajo a la izquierda, el resultado queda rarísimo. Según cuentan, cualquier lector de japonés lo primero que va a ver a la vista es BARBACOA. En el mejor de los casos, y poniendo todo su esfuerzo, leerá:

ANI

LLO

Ni siquiera es una frase con sentido. De haberse hecho el tatuaje con el significado que ella quería, “siete anillos”, tendría que haberse tatuado 七つの指輪, a leer en romaji “nanatsu no yubiwa”. Su tatuaje dice 七指輪, que se lee como “shichi yubiwa”.

Y esto si asumimos que la lectura se haría de izquierda a derecha, intentando leer “siete ani (pausa para línea) llos <3”. Si se hace de derecha a izquierda, que es como están más inclinados a hacer los japoneses, el tatu dice “shichirin, dedo, <3”. Quién sabe, tal vez una inquietante manera de decir que amas comer barbacoa con los dedos.

Así que, como le pasa a todas esas personas que se escriben “VERGONZOSO” en vez de “amistad” o “MENÚ DEL DÍA” en lugar de “espíritu libre”, es fundamental no arriesgarse a llevar en tu cuerpo un mensaje lesivo contra tu propia dignidad para toda la vida. Pase lo que pase, por muchos amigos que estudien japonés que tengas, no te tatúes nada en un idioma que no controléis tu y tu tatuador bajo pena de ridículo total. Le ha pasado a Ariana Grande, así que es estadísticamente mucho más probable que te pase a ti.