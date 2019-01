Cuatro millones de mujeres y un muro humano histórico: la lucha contra el machismo hindú en la India

El machismo no es una “práctica religiosa esencial”. Así lo dice la ley india, concretamente el Tribunal Supremo después de que la Asociación de Jóvenes Abogados india y varios colectivos feministas musulmanes promoviesen una petición para impugnar la larga tradición de exclusión de género en los templos en el país. Las feministas consideraban que tenían derecho a practicar su religión donde quisieran, incluidos los santuarios donde se veta la entrada de mujeres por tradición. En 2017 la justicia les dio la razón, y ahora la región de Kerala está sumida en el caos social.

La violencia se desata en el sur de India: así actualizaba EFE hace un par de horas. La región lleva revuelta desde hace dos días y no tiene visos de parar. De momento el saldo es de siete coches policiales y 79 autobuses destruidos, 39 agentes de seguridad heridos, una mujer de las fuerzas de seguridad asaltada sexualmente en grupo, periodistas y mujeres agredidas, comercios cerrados y transporte paralizado por una huelga forzosa, millares de detenidos y un muerto.

¿Qué ha pasado? Que dos mujeres de 40 años han entrado a uno de esos templos hindúes prohibidos, el de Sabarimala. El Gobierno regional de Kerala, llevado por una confluencia de izquierdas, quería acatar la sentencia del Tribunal Supremo de años atrás. En los últimos meses decenas de mujeres habían intentado entrar, pero los hombres sacerdotes y peregrinos les detenían constantemente, incluso ejerciendo la violencia contra ellas. Ni siquiera después de que las autoridades pusieran a disposición de las religiosas a policías escoltas habían conseguido traspasar los muros. Ahora, y aprovechando un descuido, dos ciudadanas han logrado entrar.

El triunfo del feminismo: la incursión femenina al templo transcurrió con calma, pero a medida que la población se iba enterando de lo que había pasado aumentó la violencia y las revueltas, especialmente hostigadas por los representantes regionales de Bharatiya Janata Party (BJP), partido nacionalista conservador actualmente en el Gobierno de India, y por los miembros del Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), grupo apolítico ultranacionalista y fundamentalista hindú. Como protesta de los ataques y en apoyo de la medida igualitaria, las mujeres han llevado a cabo una manifestación pacífica sin igual en la historia de la India: cuatro millones de mujeres se han encadenado en un muro femenino por 620 kilómetros, según las autoridades locales.

Libertad contra "tradición": con el machismo ocurre igual que con las normas del sistema de castas. Son ideas que no encajan en un estado democrático de derecho parlamentario como el que rige actualmente La India, y que por eso lógicamente, si es presentado ante los tribunales, va a ser eliminado. Pero en realidad el país sigue funcionando bajo esos códigos porque sigue siendo la cultura imperante, y aunque el sistema de castas se abolió en los 50 en la práctica sigue completamente vigente en lo social, lo jurídico o lo mediático.

This is how small town Kayamkulam took part of #WomenWall today. I traveled from Krishanapuram to Kayamkulam NH stretch. Surprisingly, the presence of women is almost double to actually required. The question when this land will really be able to stand up against the system. pic.twitter.com/e2QDZop8Tu