Gracias a un cromo de la NBA, dos hermanos asesinos vuelven a ser noticia 30 años después

Hasta ahora había estado oculta la única prueba videográfica tangible para el público de las fechorías de dos famosísimos asesinos de Estados Unidos de los años 90. Pero el misterio se ha resuelto ahora. Treinta años después, por fin se les ha encontrado en una foto. Que no ha sido otra que un cromo oficial de la NBA. Nadie hasta ahora se había dado cuenta de esta increíble coincidencia.

Primero, y sobre el cromo, se trata de una pequeña postal que retrata a Mark Jackson, ex jugador de Knicks y Pacers, en alguno de los partidos realizados para la temporada 1989-1990 en el estadio Madison Square Garden de Nueva York. En los asientos a pie de pista se ven claramente a cuatro personas, dos mujeres y dos hombres con aire de semejanza, los hermanos Menéndez.

Es curioso que nadie se diese cuenta antes: el juicio por sus asesinatos se retransmitió por televisión con mucho bombo en el año 1993, y en general, entre 1992 y 1996 aparecieron varias veces en tvs locales y nacionales. Además, el público sabía entonces que ellos habían tenido que estar en alguno de estos partidos por la época. La distracción se explica, tal vez, por que los Menéndez no tenían la misma pinta en este cromo que en sus apariciones públicas. Para hacer la conexión hacía falta alguien que les buscase en esta imagen activamente.

Y ese ha sido Stephen Zerance, un escritor de novelas negras y aficionado al true-crime que buscaba más información sobre los asesinos que la que había publicada. Los hermanos gastaron una fortuna entre 1989 y 1990, antes de que se convirtieran en sospechosos, y debía quedar alguna prueba de sus movimientos. Así que buscó en bancos de fotos a esos famosos asesinos en los partidos en los que sabía que debían estar, sin suerte.

Reddit is mostly bad but the other day I learned on that website that the Menendez Brothers are in the background of this basketball card and that logistically this would be between when they killed their parents and when they were arrested and I cannot stop thinking about it. pic.twitter.com/fMb5ugLX2m